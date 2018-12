© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultima dei gironi di Champions League per la Juve di Massimiliano Allegri, che ai microfoni di Sky Sport 24 presenta la gara contro lo Young Boys: "In casa loro hanno fatto sempre delle buone partite, come del resto l'ultima a Manchester. Cercheranno di fare una partita che entrerebbe nella loro storia, battendo la Juve. Noi vogliamo vincere perché ci consentirebbe di evitare Real, Barcellona, Bayern, City e le altre prime".

Alex Sandro ed Emre Can possono giocre?

"Emre Can cercherò di dargli minutaggio, vediamo anche come andrà la partita. Alex Sandro sicuramente non partirò dall'inizio".

Gli altri reparti?

"Chiellini riposerà, ci sarà Rugani al fianco di Bonucci. Avanti Ronaldo gioca, dovrò decidere gli altri".

Clima condizionante?

"No, non siamo affaticati perché siamo a cinque giorni dall'ultima gara. Qualcuno riposerà perché poi abbiamo il derby, però manderò in campo la formazione migliore".