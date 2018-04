Juve-Allegri, contratto fino al 2020. Ma la permanenza non è scontata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Massimiliano Allegri, allenatore che ha con la Juventus altri due anni di contratto. Stando alle dichiarazioni ufficiali, scontata la permanenza del tecnico livornese a Vinovo anche per la prossima stagione, ma in realtà tutto verrà deciso al termine del campionato quando ci sarà un confronto tra tecnico e club. Molto passerà da questo rush finale, coi bianconeri che a meno di un mese dal termine della stagione è ancora in lotta su due fronti: Serie A e Coppa Italia.