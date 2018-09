Juve, Allegri lancia Dybala verso il Frosinone: "Ha il gol nelle gambe"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Come sempre, Allegri setta la sua Juventus in base al momento e all'avversario. Per questo Frosinone, pertanto, il diktat del livornese è il seguente: vietato abbassare il livello di attenzione. "Perché - spiega l'allenatore bianconero, presentando il match dello Stirpe in scena stasera alle 20.30 - c'è troppo entusiasmo e troppa energia positiva. Mercoledì abbiamo fatto una bella partita ma deve essere la normalità per la Juventus. Dobbiamo arrivare allo scontro diretto con il Napoli nelle migliori condizioni".

DYBALA E CR7 - "Perin giocherà mercoledì col Bologna - e quindi si rivedrà ancora Szczesny, protagonista assoluto al Mestalla con il suo rigore parato nel finale a Parejo - Barzagli potrebbe rientrare mercoledì, De Sciglio farà esami martedì per capire a che punto stia. Khedira e Douglas Costa - non convocati - rientreranno dopo la sosta". E la difesa? "A tre può essere una soluzione, devo vedere chi è che sta meglio e chi è che sta in piedi". Tanti i dubbi, quindi, mentre le certezze si chiamano Ronaldo e Dybala. Sull'argentino: "Giocherà, ha gol nelle gambe". CR7 cercherà invece di mettersi alle spalle il rosso rimediato in Champions, continuando il suo processo di inserimento nel mondo bianconero. "Ha smaltito la rabbia. Devo ancora capire come stia Bernardeschi - ha precisato infine Allegri - comunque i cambi sono sempre importanti. Pjanic, Bentancur ed Emre Can possono giocare insieme, Matuidi e Mandzukic sono arrivati per ultimi e mentalmente hanno più bisogno di riposare. Devo essere fortunato a capire quando è il momento di toglierli".