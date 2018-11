Juve, Allegri: "Matuidi? Per recuperare dovrebbe andare 7 giorni al mare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra i giocatori che potrebbero scendere in campo domani contro il Milan c'è anche Mario Mandzukic. Questo il pensiero sul croato del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: "Potrebbe giocare domani. Doveva recuperare un po' di energie e lo sta facendo. Così come Matuidi. Ultimamente ha giocato 2-3 gare da 45 minuti, ma avrebbe bisogno di andare una settimana al mare per recuperare. Non ci fosse stato il problema di Emre Can ce lo avrei mandato".