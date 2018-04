Juve, Allegri: "Oggi era decisiva. Niente calcoli: col Napoli per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato a Premium Sport dopo il pareggio della sua Juventus sul campo del Crotone: "Un mese e mezzo fa avrei messo la firma per arrivare sopra di 4 punti allo scontro diretto. Avessimo vinto stasera avremmo tolto energie al Napoli. Domenica sarà sicuramente una bella sfida. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche cross di troppo e poi abbiamo concluso poco e niente. Domenica abbiamo ottenuto una bella vittoria con la Samp, oggi abbiamo fatto una partita non bella. Ora c'è solo da pensare allo scontro diretto. Stasera abbiamo trovato difficoltà ma i ragazzi hanno fatto tutto il possibile. Dybala? Non era facile nello stretto. Dopo l'1-0 dovevamo solo continuare a palleggiare senza forzare le giocate. Sono quelle partite dove hai la sensazione di poter prendere gol. Diciamo che non eravamo in serata. Niente calcoli: col Napoli dobbiamo vincere perché sarebbe un bel balzo in avanti. Lo stesso vorranno fare loro e sarà una bella partita. Il campionato non finisce domenica, ma il 20 maggio. Arriviamo tutti in condizioni buone, fisicamente stiamo bene. Domenica è un'altra gara e saremo all'altezza. Queste sono le partite nelle quali serve fare risultato: eravamo a più sei e stasera era decisiva per lo Scudetto. Chi in porta con il Napoli? Non ci ho pensato ma rientrerà Buffon. Non sono preoccupato: bisogna giocare e se vinciamo avremo quasi vinto il campionato".