Juve, Allegri: "Partita bruttissima di tutte e due. Ora vinciamo a Milano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha così commentato ai microfoni di Premium Sport il ko della sua Juventus contro il Napoli: “Partita bruttissima, sia da parte nostra che loro. Ci sono stati pochi tiri in porta. Abbiamo avuto difficoltà anche se dovevamo portarla in fondo e invece non abbiamo marcato su angolo: è andata così. Negli scontri diretti può succedere tutto. Il Napoli ha fatto quel che doveva fare, noi un po' di meno. Ora prepariamoci perché sabato è davvero decisiva per il nostro campionato. Bisogna accettare la sconfitta, dato che siamo anche in vantaggio ancora. La partita decisiva sarà a Milano. Loro hanno meritato la vittoria ma la partita ha visto poche occasioni da gol. Dovevamo non perdere e meno male abbiamo perso solo 1-0, così abbiamo ancora la differenza reti a favore. Bisogna ripulirsi velocemente da questa sconfitta per giocarsela domenica. Loro sono stati bravi ad aggredire, noi meno nel far girare il pallone. Ora togliamoci le scorie in un giorno e mezzo. Peggior Juve della stagione? Non lo so. Non devi giocar bene per forza: ci sono momenti in cui bisogna tenere la partita fino in fondo, come stasera. Dovremo essere bravi sabato sera e giocare una grande partita a Milano. Penso che fino al 20 maggio tutto sarà aperto. Dybala? L'ho tolto perché volevo più copertura e fisicità sugli esterni. Bisogna rasserenarsi dopo questa sconfitta e pensare a sabato, bisogna essere bravi a ripartire. Volevamo tenere la palla e non scatenare la loro velocità. Lì sono molto bravi. Lo scontro diretto è stato deciso da un episodio: il Napoli ha tenuto più palla, noi siamo stati meno brillanti nelle ripartenze. Hanno meriti e gli vanno fatti i complimenti ma ora noi dobbiamo pensare a lavorare e vincere le prossime partite”.