Juve, Allegri pensa alla difesa a tre: Barzagli rientra, Perin debutta

Dal corrispondente a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il debutto di Perin, la conferma di Ronaldo e la fiducia rinnovata a Dybala. Il tutto farcito da un turnover che, verso la sfida di sabato contro il Napoli, darà a Massimiliano Allegri la possibilità servire l'ennesima variante di Juventus, stasera alle 21 contro il Bologna allo Stadium. Questa volta, targata all'antico: non è da escludere infatti un ritorno al 3-5-2, rispolverato per l'occasione. "Chiellini riposa. Il dubbio è Alex Sandro: se non gioca - ha spiegato il tecnico livornese in conferenza - a sinistra posso impiegare Cancelo. O Bernardeschi. Barzagli può giocare dall'inizio: i cavalli vecchi non hanno bisogno di allenamento, quando si mettono in campo corrono". Per CR7 e la Joya, invece, i minuti in campo sono preziosi quasi quanto i gol: "CR7 non riposerà – assicura Allegri -. Sta bene fisicamente, ha bisogno di giocare e segnare. Paulo? Giocherà anche lui, ha bisogno di ritrovare ritmo e condizione. A Frosinone ha disputato una buona partita, purtroppo viene giudicato solo se segna". E sul momento di forma di Bernardeschi: "Se è al top è merito suo. Federico l'altro giorno ha giocato da mezz’ala, ma ha fatto bene da esterno a Valencia: è cresciuto tanto e i meriti sono i suoi. Ha grande entusiasmo e strapotere fisico, è importante per la Juventus e per la Nazionale".

DIFESA A TRE - Se fosse ritorno alla difesa a tre, davanti a Perin potrebbero partire Barzagli, Bonucci e Benatia; sulle corsie ballottaggio a destra tra Cancelo e Cuadrado, con Bentancur, Pjanic e Matuidi a centrocampo, e Bernardeschi sulla sinistra a tutta fascia. In avanti, Dybala e Ronaldo. Senza Kean, colpito da una reazione allergica al termine della sessione di allenamento odierna e quindi escluso dalla lista dei convocati.