Juve, Allegri: "Più Cancelo di De Sciglio. Bonucci-Chiellini giocano"

Nel corso dell'odierna conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha dato alcune indicazioni di formazione: "Tutti a disposizione tranne Emre Can e Spinazzola, che andrà a giocare con la Primavera a Sassuolo. A destra o gioca Cancelo o gioca De Sciglio, però Cancelo ha molte possibilità di partire dall'inizio. Manduzkic o Dybala? O partiamo con i tre davanti, o con uno dei tre fuori e un esterno in più. Però stanno tutti bene, sono importanti i rientri di Douglas Costa e Bernardeschi perché sono due cambi in più, Cuadrado è cresciuto tanto. Nonostante la sconfitta siamo in un bel momento fisico e mentale e domani dobbiamo fare una bella gara sotto tutti gli aspetti. Turno di stop per Bonucci o Chiellini? Credo di no".