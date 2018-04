Juve, Allegri punta tutto su Pjanic: l'uomo chiave nelle grandi sfide

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Tuttosport, Miralem Pjanic è ancora in dubbio per la super-sfida di domenica contro il Napoli. Il bosniaco è alle prese con una contrattura ma sta lavorando duramente per esserci. Con lui la Juventus cambia volto e gioca decisamente meglio: il bosniaco è l'elemento-chiave della formazione di Allegri nelle partite più importanti. Ma il tecnico toscano spera di trovare gol decisivi dalle sue punte, Dybala e Higuain. La Joya, criticata per la prestazione di Crotone, potrebbe addirittura partire dalla panchina: con il ritorno di Bernardeschi, Allegri ha di nuovo tutte le frecce nel proprio arco.