Juve, Allegri: "Rischiato poco, spiace perdere CR7 e lasciar fuori Dybala"

Risultato finale: Valencia-Juve 0-2

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato così la vittoria contro il Valencia ai microfoni di Sky Sport: “I ragazzi stasera son stati molto bravi, abbiamo rischiato poco e niente. Dopo il 2-0 abbiamo concesso qualche tiro a loro, ma era anche normale. Quando c’era da giocare a calcio lo abbiamo fatto, quando c’era da difendere abbiamo difeso. L’espulsione di Ronaldo ha fatto salire la tensione, ma la Champions dà un’attenzione diversa. Il Valencia è una squadra che aggredisce, lo stadio spinge e noi siamo stati bravissimi”.

Sull’espulsione di Ronaldo e Bernardeschi: “Il VAR avrebbe aiutato l’arbitro in questa decisione. In Champions, al 30’, non si può rimanere in dieci per un episodio dubbio. Lo perderemo per qualche giornata, dispiace. Berna? Dopo l’allenamento di ieri ero nel casino: tutti hanno lavorato bene, l’unico che non avrei fatto giocare era Douglas Costa perché ti porti dietro le scorie di quanto accaduto domenica. Bernardeschi è cresciuto molto sotto tutti i punti di vista: è diventato un calciatore da Juventus e sono sereno nel farlo giocare”.

Chiusura su Dybala: "Se non si fosse fatto male Khedira, sarebbe stata una mossa utile per attaccare tra le linee. Gli episodi hanno fatto sì che rimanesse in panchina, dispiace lasciarlo fuori. Lui come Cuadrado ed altri calciatori. All'inizio serviva più fisicità e presenza sulle palle inattive".