Juve, Allegri: "Ronaldo in panchina con me contro l'Atalanta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per la prima volta in campionato, Cristiano Ronaldo non sarà tra gli undici titolari. Contro la Dea, infatti, oggi pomeriggio CR7 comincerà la gara dalla panchina. "Ronaldo viene a disposizione in panchina con me, così per la prima volta vedremo la partita insieme dalla panchina - le parole del tecnico bianconero, presentando il match contro la squadra di Gasperini ai microfoni di Sky Sport -. Sono contento di quello che sta facendo, quella di quest'anno è stata la miglior partenza a livello di gol e a livello di numeri. Però lui bisogna averlo al top a marzo dove entra in ballo la Champions e dove lui dovrà essere decisivo come tutti gli altri".

IN & OUT - Fuori dalla lista Matuidi, rimasto a Torino per un attacco febbrile. "Khedira può giocare - ha precisato il tecnico - rientra, invece Matuidi ha la febbre. Bernardeschi, Barzagli e Cuadrado saranno out, mentre riposerà uno dei due centrali e Kean in dubbio sulla convocazione" ha detto Allegri, prima di escludere il millennial dalla trasferta di Bergamo per un problema ai flessori.

L'ATALANTA - "Sarà importante arrivare bene a livello mentale - ha specificato sulla gara il livornese - se non dovessimo farlo sarebbe un regalo per l'Atalanta e non dobbiamo farlo. Loro vorranno passare un buon Natale battendoci, per rifarsi in casa dopo la sconfitta di Genova. A noi tre punti servono tanto".

BOXING DAY - Nell'insolito boxing day all'italiana, una prima volta per la serie A, c'è anche tempo per pensare ai regali: "Il desiderio è che gli obiettivi che ci siamo prefissati, diventino trofei. Il 16 gennaio con la Supercoppa è un regalino". Con la speranza, sottintesa, che sia solo l'inizio.