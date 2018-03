Juve, Allegri: "Sono mancate energie mentali. Era una gara da vincere"

Dall'inviato al Mazza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus concede il primo punto in questo 2018. E lo fa al Mazza di Ferrara, contro la neopromossa Spal, bruciandosi di fatto il jolly maturato sul Napoli. Tutto da rifare per la squadra di Massimiliano Allegri, che domani rischia di ritrovarsi i partenopei a -2. Dopo dodici vittorie consecutive in campionato la Juve frena sullo 0-0. Un altro incidente di percorso che arriva prima di una sosta: come a Bergamo contro l'Atalanta, nel rocambolesco 2-2 dello scorso ottobre. La Spal mette il cuore in campo e si guadagna un preziosissimo (e meritatissimo) punto per la salvezza, tra gli applausi del pubblico di Ferrara.

ENERGIE MENTALI - "Stasera sono mancate delle energie mentali. Basta vedere l'ultimo calcio d'angolo, occasione in cui Alex Sandro spizza dentro l'area piccola e nessuno la butta dentro. Che ci può stare, anche se quella di questa sera era una partita da vincere" le parole di Allegri in conferenza stampa nel post di Spal-Juve. "A Roma abbiamo vinto una partita al 93' - ha precisato l'allenatore - giocando più o meno come stasera. In questa sosta dovremo recuperare quelle energie mentali che ci sono mancate". Su Chiellini, poi: "Non so se andrà in Nazionale, ha un risentimento al flessore, quindi potrebbe ritornare a Vinovo". Infine, ancora sul match: "Juve presuntuosa? No, perchè saremmo dei folli. Ripeto, credo più alla mancanza di energia. Dopo la gara contro la Spal andremo a Crotone e a Benevento e consapevoli che troveremo più o meno le stesse partite. E senza energie, senza battagliare, in queste gare si rischia di perdere il campionato".