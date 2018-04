Juve, Allegri su Twitter: "I processi non contano. Lavoriamo per vincere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri sera il suo consueto tweet non era arrivato e in molti si erano chiesti il perché, ma Massimiliano Allegri a mente fredda, ha commentato la sconfitta di ieri contro il Napoli. Questo il messaggio del tecnico della Juventus sul suo profilo Twitter: "I processi, le colpe, le ipotesi non contano. Conta solo continuare a lavorare per vincere!".