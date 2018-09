Juve, Allegri sull'U23: "Giocare in C è formativo, hanno grandi valori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa della neonata Juventus U23. "Conosco bene mister Zironelli, con cui ho giocato un anno a Pescara. E' una squadra con giocatori tecnici e di valore. Giocare in serie C è molto formativo per crescere sotto il punto di vista caratteriale e li aiuterà. Devono trovare malizia per giocare le partite. Solo giocando possono migliorare".