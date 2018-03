Juve, Allegri: "Test chiave per Cuadrado. Berna? Fra 20 giorni sapremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sugli assenti in vista della gara con l'Udinese: "Ci sono due squalificati, Alex Sandro e Bernardeschi. Cuadrado oggi farà una visita in Germania per poi decidere quando potrà riprendere. Per quanto riguarda Bernardeschi, lunedì avrà una risonanza e inizierà il suo percorso di rinforzo della gamba: tra venti giorni sapremo se si dovrà operare o meno".