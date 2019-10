Juve, anche il Siviglia punta Mandzukic: il croato non è convinto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic e gennaio: un traguardo che si avvicina, per il centravanti in uscita dalla Juventus, fin qui rimasto in bianconero nonostante i diversi abboccamenti nell'ultimo mercato estivo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, gli ultimi indizi portano a sondaggi da parte del Siviglia. Gli andalusi, nonostante il quinto posto in classifica nella Liga, non entusiasmano particolarmente il croato, che preferirebbe tornare in Bundesliga (dove però il Bayern Monaco non pare interessato). Alla finestra restano il Manchester United in Inghilterra e l'Al Duhail in Qatar.