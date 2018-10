Juve, ansia Emre Can: il tedesco rischia l'intervento chirurgico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri rischia di perdere uno degli acquisti più importanti della campagna estiva della sua Juventus: Emre Can. Ad annunciarlo è lo stesso club, attraverso una nota che nel pomeriggio di ieri informava tutto il mondo bianconero dei fatti che riguardano l'ex Liverpool. "Il calciatore - si legge sul sito della Juve - dovrà essere sottoposto ad approfondimenti clinici e strumentali per un nodulo tiroideo". Un nuovo problema di natura fisica per il tedesco, dopo il lungo infortunio alla schiena che la scorsa stagione gli è costato la convocazione al Mondiale in Russia. Per il momento il centrocampista salterà sicuramente le trasferte di Manchester e di Empoli, in attesa di aggiornamenti clinici sulla natura del nodulo. E non è affatto da escludere un intervento chirurgico nella zona interessata, in grado di allungare notevolmente il periodo di stop del centrocampista lontano dal campo.