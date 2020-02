Juve, arriva la Fiorentina: Sarri ritrova De Sciglio, Pjanic in cabina di regia

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Douglas Costa è da prendere in considerazione sempre, così come il tridente visto a Napoli non va definitivamente bocciato ma contestualizzato, dal momento che tutta la squadra ha sbagliato l’approccio al San Paolo. Tra i due poli opposti potrebbe spuntarla un trequartista: Ramsey. Proprio il gallese sembra il giusto compromesso dal primo minuto, contro una Fiorentina rinata dopo la cura Iachini.

La chiave del match: “Difendono di squadra con un'attenzione buonissima – spiega Sarri -. Soffocano tutti gli spazi con la fase difensiva bassa e hanno anche una ripartenza veloce. Dal punto di vista offensivo la nostra capacità dovrà essere quella di muovere la palla più velocemente per evitare traffico. Dietro, invece, si dovrà fare attenzione e non perdere le posizioni, così da cercare di bloccare sul nascere eventuali ripartenze veloci”.

Juve e Inter quest’oggi riprenderanno il duello a distanza per lo Scudetto. I nerazzurri giocheranno stasera e vorranno tornare al successo, rinvigoriti dal mercato di riparazione. Anche se, spiega il tecnico della Juventus, “i punti li fai sul campo e non sulla carta, non lo so se il mercato di gennaio ha spostato gli equilibri. Io non ho chiesto nulla in estate e nulla a gennaio”.

Anche perché la consapevolezza di Sarri è piena: “Questa rosa è forte, devo essere io ad adeguarmi alle caratteristiche che ci sono, non si può certo pensare di rivoluzionare un organico cambiando 6-7 elementi che dal punto di vista economico a questi livelli sarebbe mostruoso. Sarebbe da presuntuoso, devo essere io a farli rendere al meglio”.

Pjanic sarà in campo regolarmente, Rabiot proverà a vincere il ballottaggio con Matuidi, mentre De Sciglio – che sembrava destinato al PSG – è nuovamente abile e arruolabile. Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot (Matuidi); Ramsey; Ronaldo, Higuain.