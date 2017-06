Juve, ascolta il ds del Siviglia: "N'Zonzi via solo con la clausola"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intercettato dai taccuini di Estadio Deportivo, il direttore sportivo del Siviglia Oscar Arias ha parlato di Vitolo e N'Zonzi, quest'ultimo nei piani di mercato della Juventus: "Non vogliamo assecondare nessuno. Non è nei nostri piani vendere Vitolo o N’Zonzi, anche se siamo consapevoli che, ogni estate, potrebbero esserci delle cessioni importanti. Confermo che ci sono state degli incontri - sottolinea Fcinternews.it -. Ma parliamo di giocatori importanti reduci da ottime stagioni, penso siano normale possano pure interessare a molti club, anche se non ne sono proprio sicuro. La gente pensa che venderemo questi due giocatori per tutto quello che è stato scritto ultimamente, ma le cose non stanno così. Il Siviglia non è obbligato a vendere nessuno. Se se ne vogliono andare, devono avere qualcuno che paghi la clausola rescissoria".