Juve, asse Torino-Londra: idea Morata, Higuain pensa al Chelsea

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il valzer delle panchine e la sua l'onda d'urto potrebbero coinvolgere anche Gonzalo Higuain. Con l'arrivo di Carlo Ancelotti al Napoli contestualmente è finita l'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina dei partenopei. L'allenatore del "bel gioco" piace in Premier, al Chelsea: la trattativa tra i blues e il tecnico toscano è avanzata. In caso di fumata bianca, Sarri a Londra avrebbe certamente un portafogli presidenziale più ricco, quello di Roman Abramovic, in grado di soddisfare ogni suo desiderio di mercato (o quasi). Compreso quello di tornare ad allenare il Pipita, con cui ha mantenuto ottimi rapporti nonostante l'addio tutt'altro che pacifico con Aurelio De Laurentiis di ormai due estati fa. L'argentino, dopo altrettante stagioni alla Juventus, potrebbe meritarsi l'ultimo grande contratto della sua carriera ingolosito dal fascino di un campionato prestigioso come quello della Premier. Dal canto suo, il club bianconero intanto sonda il terreno per un ritorno a Torino di Alvaro Morata, oggi al Chelsea. Una trama di mercato difficile ma non impossibile, che renderebbe tutti contenti o quasi: Gonzalo con il suo mentore a caccia di nuovi stimoli, Morata con la sua amata Juventus che, a conti fatti, potrebbe ringiovanire l'attacco di circa 5 anni.