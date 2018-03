Juve-Atalanta, le formazioni: Dybala, D.Costa, Mandzukic e Higuain dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali della partita tra Juventus e Atalanta. In campo non solo Mandzukic: ci sono tutti e quattro i tenori, compreso Higuain. Ad andare in panchina, dunque, è Khedira rispetto alle attese e c'è anche Lichtsteiner e non De Sciglio dal 1'.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, de Roon, Haas, Gosens; Cristante, Iličić, Gomez.