Juve-Atletico, è la sfida di Mandzukic: l'eroe della Supercoppa col Real

Cavani-Napoli, Cristiano Ronaldo-Manchester United, Pogba-Juventus e adesso anche Mandzukic-Atletico Madrid. È la Champions dei nostalgici, dei momenti amarcord, delle notti dei grandi ex. Oggi trascinatore sul campo e fuori della Juventus, ieri cuore dei colchoneros, Mario Mandzukic si prepara ad affrontare il suo passato agli ottavi di finale.

Un'avventura, quella con la camiseta biancorossa, durata appena una stagione (2014-2015), ma comunque capace di segnare la sua carriera con 20 reti in 43 presenze. Non senza difficoltà, complici anche le grandi aspettative dopo il suo exploit al Bayern Monaco e i problemi alla caviglia della seconda parte del campionato, ma anche un ricordo indelebile scritto per sempre nella storia del club: quel gol nel derby contro il Real che il 22 agosto 2014 valse la vittoria della Supercoppa di Spagna.

Curioso che la chiamata della Vecchia Signora sia arrivata proprio dopo l'avventura all'Atleti, il 22 giugno 2015, per circa 19 milioni di euro. Torino è la piazza che lo ha riportato ai livelli di Monaco, se non addirittura oltre, esaltandone qualità tecniche, spirito di sacrificio e duttilità tattica. Ma Juve-Atletico non potrà mai essere una partita come le altre, neanche per un uomo di acciaio come il croato.