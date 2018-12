Juve-Atlético, quarta volta contro: l'ultima nel 2014

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è la prima volta che la Juventus affronta l'Atlético Madrid. Le due squadre si sono già scontrate nello scontro diretto negli ottavi di finale della Coppa delle Fiere 1963-64: bianconeri che superarono il turno con doppio successo (1-0 e 2-1). Stessa competizione, un anno dopo, ma con in palio la finale: è necessario giocare la "bella" dopo che le due squadre vincono una partita a testa per 3-1. Juventus che vince la sfida decisiva, ancora per 3-1. Infine, arriviamo al 2014 dove nella fase a gironi l'Atlético vince di misura al "Vicente Calderon" con rete di Arda Turan al 75'. A Torino finisce 0-0 con i colchoneros a vincere il girone. Ma sarà la Juve ad andare più lontano, fino addirittura alla finale.