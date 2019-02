Juve avanti di misura dopo 45', il Parma soffre e cede a CR7

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vantaggio meritato e come al solito firmato da Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium di Torino, colpita da un vero e proprio nubifragio, dopo i primi quarantacinque minuti della sfida di stasera tra Juventus e Parma, terzo anticipo della 22^ giornata di Serie A. La Juve prende subito in mano le redini della partita, con il Parma ad agire in contropiede e Gervinho che diventa punto di riferimento di ogni ripartenza: inizialmente tuttavia la manovra bianconera è convincente solo fino alla trequarti, dove tanti errori di misura, complice il campo completamente fradicio, sporcano i tentativi bianconeri. Ronaldo capisce il trend e ci prova dai 30 metri, mettendo in grande difficoltà Sepe, che respinge e chiede l'aiuto di Gagliolo sulla palla vagante. E' il modo giusto per fare male e Kucka prende a esempio il portoghese, andando a concludere dal limite dell'altra area di rigore, ma Perin risponde presente.

CAMBIO DI RITMO - La Juve aumenta la pressione, stringendo il Parma in una zona di campo sempre più ristretta, sfruttando la tecnica e velocità della corsia destra: è proprio Douglas Costa a trovare il pertugio giusto per servire Khedira, che controlla e col sinistro conclude. E' il palo a dirgli di no. Passano un paio di minuti, ed ecco la rete sbloccapartita: Cristiano Ronaldo riceve da Matuidi e conclude violentemente, superando Sepe con la complice ma involontaria deviazione di Iacoponi, che spiazza nettamente il portiere del Parma e manda in bianconeri al comando. Finale di tempo con VAR protagonista: prima rigore concesso alla Juve, poi smentito dalla visione dell'episodio da parte di Giacomelli, si resta sull'1-0.