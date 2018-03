Juve, avvistato Dybala a Madrid: in Spagna voci su incontro col Real

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala in giro per le strade di Madrid. Ed è subito mercato: i colleghi di As hanno pizzicato l'attaccante della Juventus nella capitale iberica, comprensibile l'accostamento al Real, da tempo fra le squadre interessate alla Joya. Da ambienti vicini al quale, però, smentiscono le voci sulle merengues: solo una gita di piacere, considerato che Dybala non è stato convocato dal ct Sampaoli per le amichevoli che vedranno l'Argentina impegnata contro Italia e Spagna.