Juve, Barzagli: "Campionato sarà combattuto. Futuro? Vediamo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Raggiunto da Sky Sport 24, il difensore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato della lotta per la vittoria in campionato, coi bianconeri galvanizzati dal successo di Manchester in Champions: "Non è una partita fatta benissimo a cambiare le cose, penso che sono anni che siamo abituati a essere a questi livelli. Non possiamo mai abbassare la guardia, sarà un campionato combattuto fino alla fine".

Un futuro da allenatore?

"Giocherò ancora 3-4 anni e vi stupirò (ride, ndr). Non lo so, è un ruolo interessante ma complicato quello da allenatore: prima va studiato bene. Vediamo a fine anno".