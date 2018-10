Juve, Barzagli: "CR7? Non il suo miglior momento, ma lo vedo sereno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

10 su 10 per la Juve di Andrea Barzagli. Il difensore bianconero ha analizzato l'avvio di stagione a Sky Sport 24, affrontando anche il tema legato al caos attorno a Cristiano Ronaldo: "Lo vedo sereno. Non sta vivendo il suo miglior momento per tutto quello che sta succedendo all'esterno, ma sta facendo vedere di essere un grande professionista. A Udine ha fatto un gol dei suoi. È un grande e ce lo sta facendo vedere. Speriamo ci porti risultati che lui ha già ottenuto e noi, purtroppo, non ancora".

Un giudizio sull'avvio di stagione?

"È stato un inizio convincente, con grandi prestazioni e secondo me con grande spirito. Non sarà semplice vincerle tutte, più si va avanti e più sarà dura. Questa squadra è fatta per arrivare in fondo ad ogni competizione. C'è un grande margine di crescita, vogliamo arrivare in fondo".