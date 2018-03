Juve, Barzagli e Chiellini verso il rinnovo. Firma a breve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si lavora in casa Juventus per definire i rinnovi di contratto di Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli. Per il primo, secondo quanto riportato da Tuttosport, è in arrivo un nuovo accordo su base pluriennale, mentre per il centrale fiorentino è tutto pronto per la firma su un contratto per la sola prossima stagione. Da non escludere che la firma, soprattutto per l'ex Palermo e Wolfsburg, possa arrivare durante la pausa per le Nazionali.