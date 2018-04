Juve, Barzagli: "Ieri solo incitamenti, domenica nessuna scazzottata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Barzagli, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky a due giorni dalla sfida contro l'Inter: "Ieri i tifosi sono venuti a Vinovo per incoraggiarci, hanno fatto una bella cosa e credo un po' tutti i ragazzi della squadra abbiano sentito la loro presenza. Siamo concentrati sul'obiettivo e consapevoli che la gara di sabato contro l'Inter vale molto".

Gli attimi di tensione fuori da Vinovo erano giustificati dal momento?

"Io sono uscito e ho visto toni molto tranquilli. Non ci sono state minacce né contestazioni, i tifosi sono venuti per farci sentire la loro fiducia".

Qual è l'umore nello spogliatoio? Cosa è successo dopo la sconfitta contro il Napoli?

"Non è successo nulla, non ci sono stati confronti né scazzottate. C'era grande amarezza e anche il giorno dopo abbiamo ripensato a quello che è successo. Ho visto grande spirito da parte di tutti, grande voglia di centrare un obiettivo che è diventato più difficile ma ancora dipende da noi. Quello che conta è prepararsi al meglio e disputare una grande gara".

Cosa è mancato contro il Napoli?

"E' mancato un po' tutto, raramente s'è vista una prestazione così sottotono in casa nostra. Dobbiamo cancellare la giornata di domenica, ora dobbiamo avere nella nostra testa solo la gara di sabato".

Dal punto di vista fisico come stai?

"Sto cercando di lavorare per essere al massimo e disponibile per il mister".

Cambia dopo l'ultimo ko la preparazione della sfida contro l'Inter?

"Si, anche a livello psicologico qualcosa cambia. Hai più pressioni e devi avere anche più cattiveria nel prepararla e nell'affrontarla. Conosciamo benissimo l'importanza di questo match".

La gara di sabato può essere l'ostacolo maggiore da qui alla fine?

"Abbiamo quattro gare fondamentali da qui alla fine, il campionato non si deciderà sabato. Però quello del Meazza è un match che vale tanto per noi e per i tifosi, è una partita che ci può dare tanto in caso di risultato positivo".

Quali vostre qualità sono più importanti per vincere lo Scudetto?

"Adesso deve venire fuori tutta l'unione del gruppo, chi andrà in campo sabato dovrà dare l'anima. Siamo un gruppo, perdiamo o vinciamo tutti insieme".

Chi può fare la differenza?

"Chiunque, anche chi parte dalla panchina. Non conta questo, ma quello che ha dentro. Ci sarà da soffrire tantissimo e qualcosa in più rispetto a quanto fatto in precedenza".

Quale sarà il tuo futuro?

"In questo momento sono concentrato sul campo, quello che conta sono queste partite. Il resto si vedrà".