Juve, Benatia non chiude al Marsiglia. I bianconeri su de Ligt

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Mehdi Benatia che potrebbe salutare Torino per raggiungere Rudi Garcia al Marsiglia, la Juventus si muove per non farsi trovare impreparata. Il Corriere dello Sport scrive che interessa Matthijs de Ligt, diciottenne wonderboy di casa Ajax. L’olandese piace a mezza Europa, dal Barcellona al Tottenham, e viene valutato 40-50 milioni di euro.