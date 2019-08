Juve, Bentancur in uscita ma il Boca ha il 50% sulla rivendita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua a prendere corpo l'ipotesi che Rodrigo Bentancur possa lasciare la Juventus nel corso dei prossimi 10 giorni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la cosa che sta però frenando i bianconeri è il fatto che il Boca Juniors vanta il diritto ad ottenere la metà dell’introito della rivendita. Per questo la plusvalenza non sarebbe così importante e anche per questo motivo il nome in cima alla lista dei partenti a centrocampo resta quello di Blaise Matuidi.