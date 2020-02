vedi letture

Juve, Bentancur risponde alle critiche: "Pochi gol? Per quello ci sono degli attaccanti"

Parlando a Sky Sport, il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur si è soffermato anche sulle critiche arrivate al centrocampo bianconero: "Forse manca qualche gol. Non stiamo segnando molto ma siamo in corsa su tutti e tre i fronti. Noi facciamo il nostro lavoro, quello di recuperare palla, stare ordinati e far giocare la squadra. Se riusciamo a fare gol meglio, ma per quello ci sono degli attaccanti che stanno facendo molto bene".

Ti senti più maturo e responsabilizzato?

"Mi sento meglio ogni partita, i miei compagni mi dimostrano grande fiducia ogni giorno. Sono molto tranquillo, voglio fare il meglio per la squadra e credo che la strada sia ancora quella giusta".