Juve, Bernardeschi: "Allegri si arrabbia? Fa bene, dobbiamo migliorare"

Juventus-Spal 4-1

© foto di Federico Gaetano

Seconda presenza da titolare e secondo gol per Bernardeschi con la Juventus, che vince 4-1 contro la Spal. Ecco le parole dell'esterno bianconero a Sky Sport:

Sul gol:

"È uno dei più belli nella mia carriera. Sono contento per il gol, ma di più per la vittoria della squadra. Questi tre punti sono molto importanti per noi".

I cali di tensione che fanno infuriare Allegri...

"Il mister ha ragione. Eravamo avanti 2-0 e dovevamo chiudere la partita prima per gestirla al meglio. Dobbiamo migliorare, il mister ce lo ripete tutti i giorni. Domani rivedremo i video e ci impegneremo di più".

Il ricordo del viaggio ad Auschwitz con la Nazionale...

"É stata l'emozione più grande della mia vita. Ancora mi trema la voce nel ricordare quei momenti. Ho visto il dramma che è successo tanto tempo fa, una tragedia dell'umanità che non ti riesci a spiegare. Non bisogna scherzarci su queste cose, che non sono umane. Ai bambini piccoli bisogna dare un insegnamento corretto in materia".