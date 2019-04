Juve, Bernardeschi: "Champions nostro obiettivo e lo raggiungeremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta interna contro l'Ajax e l'eliminazione dalla Champions, Federico Bernardeschi ha commentato ai microfoni di Sky Sport: "Agnelli ha detto che Allegri resterà? Sono segnali importantissimi. Credo che il presidente abbia costruito quest'anno, in passato, e lo farà in futuro, un progetto per vincere la Champions League. Questo sarà l'obiettivo della Juventus. Io credo che ci riusciremo se non l'anno prossimo, quello dopo ancora ma la Champions arriverà".