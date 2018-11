Juve, Bernardeschi: "Felice di non avere ruolo fisso. Serve eclettismo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua crescita costante, che lo ha portato a essere titolare fisso nella Nazionale e molto impiegato anche da Allegri: "Negli ultimi mesi, soprattutto nell’ultimo anno, c’è stato un qualcosa di veramente che mi ha fa fatto fare quel passo in più, anche a livello di testa. Ho sempre lavorato molto sulla mia testa, sulla mia mentalità, e questo credo che abbia portato dei frutti e li sta portando. Non ho ruolo fisso? Devo dire che sono contento di questo, anche se nel calcio moderno sono convinto che un calciatore debba saper coprire più ruoli. Il calcio è cambiato, c’è più atletismo e dinamicità. Ciò è determinante all’interno di una squadra, poiché dai delle soluzioni in più all’allenatore e ai tuoi compagni. Perciò, mi fa piacere rendermi utile. Ho sempre detto che a me piace giocare. Esprimere la propria passione e divertirsi, credo che siano i valori più importanti di questo sport. Quando giochi devi saperti divertire e io mi diverto molto. Perciò, non è importante dove, ma giocare".