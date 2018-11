Juve, Bernardeschi punta la SPAL. Già oggi sarà alla Continassa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver lasciato il ritiro di Coverciano nella giornata di ieri, oggi Federico Bernardeschi è atteso alla Continassa per iniziare il programma riabilitativo per recuperare dal problema agli adduttori. In casa Juve filtra ottimismo per la sua presenza già contro la SPAL alla ripresa, ma lo staff medico non forzerà la mano. Se non sarà SPAL, comunque, il 33 bianconero rientrerà nella sfida di Champions contro il Valencia.