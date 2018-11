Juve, bianconeri in azzurro: Chiellini insuperabile, fischi per Bonucci

© foto di www.imagephotoagency.it

Per un'ora, o poco più, si è vista una buona Italia contro il Portogallo: bene in difesa e in fase di costruzione ma ancora alle prese con il problema del gol. Finisce 0-0 a San Siro, risultato che si ripresenta per la terza volta consecutiva alla Scala del calcio. Un anno dopo la serata da incubo contro la Svezia, questa volta l'Italia mostra un'idea di gioco che fa intravedere la speranza di poter crescere. Rimane il rammarico per non aver centrato le Final Four a portata di tiro, che vanno ai portoghesi. A vedere il bicchiere mezzo pieno, invece, gli azzurri di Mancini riescono ancora a non prendere gol, dopo l'1-0 del mese scorso maturato sul gong in Polonia.

CHIELLINI - Nel giorno in cui lancia la monetizza della sua 100esima presenze in Nazionale, il capitano è tra i migliori in campo: impeccabile in copertura, annulla André Silva e si prende sulle spalle la squadra quando accorcia e fa ripartire i suoi. E le sue chiusure esaltano i 73mila di San Siro.

BONUCCI - Non parte nel migliore dei modi ma si rialza nella ripresa. Ha la colpa di farsi saltare da Bruma e di peccare di superficialità in qualche suggerimento. L'ex capitano rossonero sfiora il gol di testa a fine primo tempo e si becca i fischi del Meazza. E non la prende bene: "I fischi? La mamma degli imbecilli è sempre incinta". Di quella moneta tirata dal compagno di squadra e di reparto, lui è certamente la faccia meno buona.