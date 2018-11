Juve, Bonucci sorpreso dalla panchina: "Non mi sarei mai tirato indietro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Bonucci, grande ex del match di ieri tra Milan e Juventus, non ha giocato nemmeno un minuti, mentre sugli spalti di San Siro si sono susseguiti cori e striscioni contro di lui che in estate ha deciso di lasciare Milanello per tornare in bianconero dopo un solo anno. L'esclusione decisa da Allegri ha spiazzato anche lo stesso giocatore: "Son rimasto sorpreso anch’io di essere in panchina, chi mi conosce sa che mai mi sarei tirato indietro da una partita del genere. Anzi queste sono le gare che mi esaltano di più ma è una scelta del mister" le parole dell'ex capitano milanista riportate questa mattina dal Corriere della Sera.