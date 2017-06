Juve, braccio di ferro con l'Atalanta per Spinazzola. Summit per De Sciglio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Movimento sugli esterni di difesa in casa Juventus. E' braccio di ferro tra Atalanta e Juventus per Leonardo Spinazzola. I bergamaschi, scrive Tuttosport, vorrebbero tenere l'esterno ma il lavoro diplomatico della Juve prosegue. L'intenzione è quello di portarlo subito a Torino. Poi Mattia De Sciglio, imminente il summit col Milan per portare il terzino a disposizione di Allegri.