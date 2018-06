Juve, Buffon a un passo da Psg: l'annuncio dopo la sentenza Uefa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianluigi Buffon sarà presto un giocatore del Paris Saint-Germain. L'accordo c'è, e per essere ufficializzato si attende solo la sentenza della Uefa sul Psg, in merito alle presunte irregolarità sul fairplay finanziario. Secondo Telefoot, infatti, il club parigino e Buffon avrebbero definito ogni dettaglio. E anche Alphonse Areola, l'estremo difensore del club di Parigi, avrebbe metabolizzato la decisione. "Buffon è il mio idolo e potrei ritrovarmi a lavorare con lui, vedremo cosa succederà" le parole del portiere il cui nome nei giorni scorsi è stato accostato a diversi club, tra cui Napoli e Roma. La società del presidente Al-Khelaifi riserverà a Buffon un contratto biennale da 7 milioni all'anno più bonus, comprensivo di un ruolo da testimonial del Mondiale del 2022 in Qatar.