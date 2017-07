Juve, Buffon: “Questa stagione sarà speciale, sarà l'ultima chiamata”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluigi Buffon conferma che, quella appena iniziata, dovrebbe essere la sua ultima stagione da calciatore. Il portiere della Juventus, si legge su La Gazzetta dello Sport in edicola, ha detto: “Quest’anno potrebbe essere l’ultima chiamata ed è molto elettrizzante. Cerco di prendere l’aspetto speciale della cosa, come in tutte le esperienze. Quando vai in un posto e pensi che sia l’ultima volta ne apprezzi di più la bellezza e desideri cristallizzare emozioni che ti porterai dentro per sempre. Sarà speciale come stagione, ma voglio renderla ancora più formidabile con prestazioni all’altezza del mio nome, che possano aiutare la Juve a ribadire le belle annate da cui veniamo”.