© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere della Juventus, Gigi Buffon, ha parlato a Tiki Taka soffermandosi anche su un ipotetico futuro nella dirigenza bianconera: "No, perché in questo momento sono in una condizione psico-fisica che mi fa sentire ancora un giocatore importante. Non ho ancora preso in esame il mio futuro ma ho anche la serenità d’animo di psicanalizzarmi e di potermi valutare. Quando mi accorgerò di non poter giocare come voglio io, andrò dalla società e gli dirò che è finita".