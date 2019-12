Juve, Buffon su CR7: "Siamo grandi, non ho bisogno di sentire scusa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, parla così del piccolo caso esploso intorno a Cristiano Ronaldo dopo la sua uscita dal campo polemica durante la sfida al Milan. Il portoghese non si è scusato: "Naaa, ma siamo grandi, dai! Almeno, io non ho bisogno di sentire “scusa”. Io voglio andare in campo e vedere che tutti facciamo lì quello che dobbiamo fare. Quello è il più grande messaggio di rispetto nei confronti della squadra che si possa dare".

A che punto è la Juve?

"Ad un punto in cui nulla le è precluso. A patto che ci convinciamo che per arrivare alla meta occorre mettere tutta la qualità che abbiamo, ma anche entusiasmo e voglia di soffrire, rincorrere, stare uniti anche quando c’è da faticare. Le partite sono diverse e danno motivazioni diverse, ma noi dobbiamo trovare continuità a prescindere".