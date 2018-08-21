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Juve, buona la prima storica per l'Under 23 di Zironelli: 1-0 al Cuneo

21.08.2018 06:45 di Marco Spadavecchia  Twitter:    articolo letto 110 volte
Juve, buona la prima storica per l'Under 23 di Zironelli: 1-0 al Cuneo

Buona la prima, per la seconda. La Juventus Under 23 debutta con un successo che resterà comunque storico: quello dell'esordio assoluto di una formazione B nel campionato italiano. Al Moccagatta di Alessandria - che sarà la casa della seconda squadra bianconera - inizia come meglio non poteva l'avventura della Juve Under 23: nella gara di Coppa Italia di categoria una grande rete di Zanimacchia stende il Cuneo, fermato sul finale da due grandi parate di Del Favero. L'undici del "mago" Zironelli supera i biancorossi nel turno preliminare della Coppa Italia di C, raggiungendo a 3 punti l'Albissola nel mini girone. Il prossimo 26 agosto, a Chiavari, la Juve si giocherà il passaggio al turno successivo. Una vittoria in grado di scrivere una nuova pagina nel calcio italiano, sotto gli occhi di Marotta, Paratici e Cherubini, protagonisti e testimoni della prima storica di una nuova era.
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