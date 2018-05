Juve, c'è il prezzo di Higuain: 55 mln. Si pensa a un clamoroso scambio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea di Maurizio Sarri sulle tracce di Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino della Juventus, secondo la Repubblica è il primo obiettivo del prossimo allenatore dei londinesi per l'attacco. I bianconeri, scrive il quotidiano romano, non sarebbero intenzionati a chiudere del tutto le porte e avrebbero già fissato il prezzo del Pipita: 55 milioni di euro, pari alla quota di ammortamento dei 90 milioni spesi due anni fa per sottrarlo al Napoli. Col Chelsea si potrebbe parlare ovviamente di Alvaro Morata: non è da escludere che le due società pensino a un sorprendente scambio.