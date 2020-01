© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima Juventus del 2020 si schiera in campo col 4-3-1-2 con Ramsey a sostegno di Dybala e Cristiano Ronaldo. Maurizio Sarri sceglie quindi di tenere inizialmente fuori Gonzalo Higuain per dar spazio al gallese alle spalle delle due punte, con Rabiot ancora una volta scelto nell'undici di partenza. Confermata ancora una volta la presenza di Demiral in difesa, con de Ligt in panchina.

Nel Cagliari poche sorprese, con Maran che schiera la formazione annunciata alla vigilia con Walukiewicz all'esordio stagionale in campionato e la coppia Simeone-Joao Pedro in attacco.

Queste le formazioni ufficiali del match delle 15 fra Juventus e Cagliari:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone