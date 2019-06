Juve, Cancelo al City e dubbio Kean. In uscita anche Mandzukic o Higuain

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione del quotidiano La Gazzetta dello Sport scrive del mercarto della Juventus, con Adrien Rabiot e Matthijs de Ligt a un passo dal trasferimento in bianconero. Joao Cancelo è prossimo al Manchester City di Pep Guardiola, il resto è da valutare. Perché Federico Chiesa è bloccato dalla Fiorentina, in avanti invece uno tra Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain andrà altrove mentre Moise Kean resta un mistero. In messo dovrebbe salutare Sami Khedira, mentre Juan Guillermo Cuadrado dovrebbe rinnovare fino al 2021 e tornerà a essere più terzino che mezzala.