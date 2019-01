© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il laterale della Juventus Joao Cancelo, intervistato da Rai Sport, ha analizzato così la vittoria con la Lazio: "Non mi interessa il fatto di essere stato il migliore in campo, ma che vinca la squadra. La squadra è stata il migliore in campo. Abbiamo ottenuto tre punti importantissimi su un campo difficile".