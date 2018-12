© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Duemiladiciotto finito per Joao Cancelo. Il terzino portoghese verrà operato nei prossimi giorni. "Cancelo - ha detto Allegri in conferenza stampa - ha un problema al menisco mediale, sarà operato e tornerà dopo la sosta". Situazione ancora da definire, invece, per Juan Cuadrado. Dobbiamo valutare se sarà necessario un piccolo intervento o meno".