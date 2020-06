Juve, casting per gli esterni: Wesley e Coccolo gli osservati speciali di Sarri

vedi letture

L’emergenza sulle corsie esterne è concreta. Le soluzioni al momento scarseggiano e Sarri, va detto, fino a questo momento non ha dato molto la sensazione di guardare oltre alla rosa della prima squadra. Tranne Muratore, buttato nella mischia sul finale di Leverkusen in una gara che non aveva peso nel girone di Champions League, nessun giovane dell’Under 23 ha finora esordito in prima squadra, malgrado di occasioni per farlo ce ne siano state e i cinque cambi adesso permettano qualche spazio in più. Matuidi, come avvenne contro la Spal lo scorso 28 settembre, venerdì con il Lecce sarà con molta probabilità il tampone sulla sinistra, in attesa del rientro dalla qualifica di Danilo. Le alternative preventive sulle corsie, proprio a Cuadrado e a Matuidi, vanno comunque individuate. All’esigenza della prima squadra si contrappone un altro impegno dell’Under 23, che sabato giocherà a Cesena la finale di Coppa Italia di Serie C contro la Ternana. Chi dovrà rispondere alla chiamata di Sarri, verosimilmente si chiamerà fuori dal prossimo impegno della Seconda Squadra. Occhi puntati su Wesley, candidato numero uno per la carica di vice Cuadrado essendo un destro naturale e con caratteristiche molto simili al colombiano. Pietro Beruatto, invece, potrebbe avere qualche chance in più su Gianluca Frabotta semplicemente per aver fatto già qualche esperienza in più con la prima squadra, partendo dalla scorsa tournée estiva. Ma la scelta potrebbe ricadere più facilmente su Luca Coccolo che in Under 23 gioca da centrale ma può dare garanzie anche da esterno mancino. Sarri in due giorni dovrà poi capire se tutti gli elementi dati titolari quasi per scontato hanno recuperato tutti dal punto di vista fisico e sono pronti per affrontare un’altra gara che si preannuncia dispendiosa.